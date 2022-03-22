Россияне не торопятся отказываться от защитных масок – соцопрос

22 мар. 8:27

Свыше 40% россиян намерены носить индивидуальные средства защиты до мая, несмотря на отмену масочного режима в ряде регионов, а каждый десятый планирует носить их до начала лета, - показало исследование Rambler&Co.

"В некоторых регионах России отменили масочный режим, однако 43% респондентов планируют носить средства индивидуальной защиты до мая. 40% считают, что маски, возможно, еще вернутся. Каждый десятый собирается ходить в них до лета", - сообщается в релизе, передает ТАСС.

Еще 40% опрошенных россиян считают необходимым продолжать соблюдать меры предосторожности, а 74% опрошенных отметили, что тема коронавируса по-прежнему важна, но стала менее заметной на фоне других новостей.

За последние два года пандемии россияне изменили часть своих привычек - 26% респондентов стали внимательнее относиться к здоровью, 22% - к своему бюджету, еще 21% начали проявлять больше заботы к близким, 19% - чаще пользоваться онлайн-сервисами.

Впрочем, 60% россиян хотели бы вернуться к "допандемийной" жизни: 27% соскучились по полноценному досугу, 20% - по офлайн-шопингу, а 13% - по работе из офиса.