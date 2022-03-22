Беларусь запретила вывоз своей продукции, но не для всех

22 мар. 8:13

Введенный накануне запрет на вывоз из Беларуси 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства" не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения и на транзит, в том числе между частями РФ, - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале постановлении правительства.

"Действие пункта 1 настоящего постановления (установление временного запрета) не распространяется на товары, происходящие с территории Республики Беларусь, Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товара,… либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, выдаваемым… соответствующим государственным органом", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые из Беларуси в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств. Кроме того, запрет не распространяется на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории.

Постановление будет действовать в течение полугода с 23 марта. В перечень групп товаров, на которые распространяется документ, входят некоторые краски, ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.