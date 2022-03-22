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Беларусь запретила вывоз своей продукции, но не для всех

Беларусь запретила вывоз своей продукции, но не для всех

Введенный накануне запрет на вывоз из Беларуси 254 видов промышленных товаров "для защиты экономических интересов государства" не распространяется на продукцию белорусского и российского происхождения и на транзит, в том числе между частями РФ, - говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале постановлении правительства.

"Действие пункта 1 настоящего постановления (установление временного запрета) не распространяется на товары, происходящие с территории Республики Беларусь, Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим белорусское или российское происхождение товара,… либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, выдаваемым… соответствующим государственным органом", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые из Беларуси  в Россию в рамках Союзного государства, в том числе транзитом через территории иных государств. Кроме того, запрет не распространяется на товары, полученные в результате операций по переработке на таможенной территории.

Постановление будет действовать в течение полугода с 23 марта. В перечень групп товаров, на которые распространяется документ, входят некоторые краски, ряд материалов для стоматологии и медицины, лом, твэлы, отдельные котлы, турбины, двигатели, некоторое промышленное оборудование, механизмы, машины и оборудование для сельского хозяйства, станки, некоторые виды электрооборудования и другой аппаратуры, локомотивы и вагоны, транспортные средства и так далее.

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