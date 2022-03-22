Ставропольские полицейские задержали подозреваемого в убийстве ребенка

22 мар. 7:57

Ставропольские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка, - сообщает Telegram-канал СК РФ.

"Благодаря грамотно организованным следственным действиям следователей СК России и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю, преступление было раскрыто по горячим следам. Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался 14-летний подросток", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город, где 14-летний нанес 12-летнему мальчику ножевые ранения, от которых тот скончался.

Следователями проведен осмотр места происшествия, на котором найдены следы преступления, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве,

расследование продолжается.