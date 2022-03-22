СМИ: США грозит энергетический крах

22 мар. 7:42

После запрета на импорт российской нефти США грозит полный крах энергетической безопасности, - написал в статье для американского издания The Atlantic обозреватель Робинсон Мейер.

Цены на бензин в США безудержно растут, а Саудовская Аравия игнорирует просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика "чистой энергии" тоже провалилась - ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость от "черного золота", так и не было принято, - отмечается в публикации, передает РИА Новости.

На сегодняшний день США - крупнейший в мире производитель нефти и газа, однако это не обеспечивает стране энергетическую независимость, поскольку цены на сырье устанавливаются на мировых рынках. Поэтому с отказом от российской нефти цена ее, в том числе в США, рекордно увеличилась.

Под угрозой и шансы Соединенных Штатов на переход к "чистой энергии": американские и западноевропейские компании не смогут приобретать медь, платину и другие полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода, а это произойдет, если официальная Москва ответит на новые антироссийские санкции.

Более того: если США когда-нибудь придется ввести санкции против Китая так же, как они ввели санкции в отношении России, они окажутся в западне, оторванные от мировых центров новых энергетических технологий.

"Разбазаривание" природных ресурсов США продолжится, и в течение какого-то времени страна будет выживать, "пока это не кончится", - резюмирует Мейер.