Россияне взвинтили аренду жилья в Турции

22 мар. 7:27

Из-за наплыва россиян аренда жилья в Турции с конца февраля подорожала втрое, - рассказали риелторы.

Курортные районы Турции традиционно пользуются популярностью у россиян, а с конца февраля спрос на долгосрочную аренду жилья в них со стороны жителей России вырос в разы. Так, количество запросов от россиян на аренду жилья в Анталии и Алании увеличилось за последнее время почти в четыре раза, что уже привело к росту цен, ранее находившихся на уровне $200-600 в месяц, в два с половиной - три раза, - передает РИА Недвижимость.

Также в два-три раза - до $1-1,5 тыс в месяц за небольшую студию - выросли цены на аренду квартир в Стамбуле, Измире, Бодруме и Фетхие, - сообщила управляющий партнер Just Real Prime Broker Екатерина Шиманская. При этом, снять жилье сейчас сложно и по новым ценам, так как предложение почти исчерпано, - добавила риэлтор.