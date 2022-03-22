В столичный регион пришла настоящая весна

22 мар. 7:13

Мощный антициклон, закрепившийся в столичном регионе, принес с собой весну – сегодня в Москве и области ожидается небольшая облачность и тепло, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

"Небольшая облачность. Без осадков. Днем температура воздуха в городе составит от десяти до 12 градусов тепла. Атмосферное давление – 761 мм рт ст, ветер западный со скоростью от пяти до 10 м/с", - говорится в сообщении/

Предстоящей ночью в столице и области также прогнозируется небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами гололедица.

Ветер западный, его скорость составит 5-10 м/с, а температура воздуха составит от ноля градусов до минус двух градусов. Атмосферное давление немного опустится до 759 мм рт ст.