Российские "Союзы" понесут в космос другие спутники

22 мар. 6:58

Шесть ракет "Союз", предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков, - сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

"Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком", - рассказал Струговец, уточнив, что "Союзы" будут использованы госкорпорацией для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков, передает РИА Новости.

Напомним, Россия отказалась запускать спутники OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании, а сама спутниковая компания не дала гарантий того, что аппараты не будут использовать в военных целях.