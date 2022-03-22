Японию напугал российский ответ на новые санкции

22 мар. 6:43

Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору, - заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо", - отметил он, передает РИА Новости.

Накануне МИД РФ заявил, что в ответ на недружественные шаги Токио Москва отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, а также выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвященный такому решению России, который вызвал активный отклик читателей в комментариях.

"Администрация Кисиды должна была проявлять аккуратность в обвинениях и действиях против России", - заявил пользователь hol.

"В нынешнем положении этого и следовало ожидать. Хотя Япония и не член НАТО, она неотступно следует за Западом и США в своей политике", - указал pfu.

"Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем", - обеспокоился di3.