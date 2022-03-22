СМИ: в Китае продолжается поиск тел пассажиров разбившегося Boeing

22 мар. 6:27

Китайским спасателям пока не удалось обнаружить выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге страны Boeing 737, - передает Центральное телевидение Китая.

"К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено", - сообщил телеканал в 9:50 утра (4:50 мск), - передает РИА Новости.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Большие трудности для поисковых работ создает горная местность, где упал самолет.

Напомним, пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines накануне потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, вызвав лесной пожар. На борту лайнера находились 132 человека, в том числе 123 пассажира и девять членов экипажа.