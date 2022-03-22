Верхний Ларс открыли для легковушек

22 мар. 6:13

Минувшей ночью дорожные власти Грузии восстановили движение легкового транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, - говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

Запрет на передвижение для всех видов транспорта был введен на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за интенсивного снегопада.

Восстановить движение легковых автомобилей удалось в результате проведения очистительных работ, однако пока на данном отрезке сохраняется запрет для машин c прицепом и полуприцепом, - передает Sputnik Грузия.

На участке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в безостановочном режиме, и только через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции, - сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.