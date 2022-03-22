Нефть подскочила на фоне антироссийских санкций

Вчера цены на нефть подскочили на 3 доллара, а Brent превысила отметку 110 долларов за баррель, так как ЕС рассматривает возможность присоединиться к США в рамках российского нефтяного эмбарго, а атака на саудовские нефтяные объекты в выходные дни вызвала панику.

Reuters отмечает, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,44 доллара (3,2%), до 111,37 доллара за баррель, увеличившись на 1,2%, а американская West Texas Intermediate выросла на 3,54 доллара (3,4%), до 108,24 доллара, увеличившись на 1,7% в прошлую пятницу.

Цены поднялись в преддверии переговоров, которые пройдут на этой неделе между представителями стран ЕС и президентом США Джо Байденом. Целью встреч заявлено ужесточение реакции Запада на военную спецоперацию Москвы на Украине. Правительства стран ЕС рассмотрят вопрос о введении нефтяного эмбарго в отношении России.

С небольшими признаками ослабления конфликта внимание вернулось к вопросу, сможет ли рынок заменить российские баррели, пострадавшие от санкций.

"Нападение хуситов на энергетический терминал в Саудовской Аравии, предупреждения о структурном дефиците производства со стороны ОПЕК и потенциальное нефтяное эмбарго Европейского Союза в отношении России привели к скачку цен на нефть в Азии. Даже если ситуация на Украине разрешится завтра, мир столкнется со структурным дефицитом энергии благодаря российским санкциям", - отмечает старший аналитик OANDA Джеффри Холли.

Нападения со стороны йеменской группы хуситов, связанных с Ираном, состоявшиеся в минувшие выходные, вызвали временное падение производительности на совместном НПЗ Saudi Aramco в Янбу, из-за чего стала наблюдаться обеспокоенность на нестабильном рынке нефтепродуктов, где Россия является ключевым поставщиком, а мировые запасы находятся на многолетнем минимуме.

Последний доклад ОПЕК+ показал, что некоторые производители все еще не достигают согласованных квот на поставки.

Три источника сообщили Reuters о том, что ОПЕК+ не достигла своей цели по добыче более чем на 1 миллион баррелей в сутки в феврале, в рамках соглашения об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, поскольку страны отменяют резкие сокращения, сделанные в 2020 году.

Две страны ОПЕК, способные мгновенно увеличить добычу, Саудовская Аравия и ОАЭ, до сих пор сопротивлялись призывам основных стран-потребителей быстрее увеличить добычу, чтобы помочь снизить цены на нефть.

Энергетические компании США также изо всех сил пытаются сохранить количество действующих нефтяных вышек, несмотря на высокие цены.

Плохие перспективы в области поставок и высокие цены побудили Международное энергетическое агентство наметить в пятницу способы сокращения потребления нефти на 2,7 млн баррелей в день в течение четырех месяцев, от совместного использования автомобилей до снижения скоростных ограничений и удешевления общественного транспорта. По оценкам МЭА, это помогло бы компенсировать 3 миллиона баррелей в сутки российской нефти и нефтепродуктов, которые исчезнут с рынка к апрелю.