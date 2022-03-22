Новруз в Москве

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отпраздновали Новруз Байрам - праздник весны и пробуждения природы. Новруз – новый год по астрономическому солнечному календарю, день весеннего равноденствия. В переводе с персидского языка Новруз означает "новый день" и символизирует возрождение человека и природы, начало новой жизни, объединение людей перед началом грядущего года. Новруз Байрам является одним из самых древних, любимых и веселых праздников и широко отмечается в Азербайджане, Иране, Турции, Узбекистане, Афганистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Албании, Киргизии, Македонии.

Директор павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова заявила "Вестнику Кавказа": "Мы отмечаем, наверное, самый семейный, теплый, большой праздник, который любят и ждут в Азербайджане – это Новруз Байрам. Новруз — это весна, это любовь, когда всё просыпается. Проросшая пшеница, которую традиционно ставят на Новруз в каждый дом - символ детства, символ всего теплого, уютного, вкусного, сладкого, когда много гостей приходит. Поэтому Новруз для меня – это самый приятный праздник".

Композитор, профессор Московской консерватории им. П. И. Чайковского, народный артист Азербайджана Фарадж Караев заметил: "Новруз Байрам –праздник, который мы любим больше всего. Помню, как папа и мама водили нас 21 марта к бабушке, которая готовила плов, сладости. И это был для нас самый интересный и праздничный день".

В 2009 году праздник был включен список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а в следующем году получил международный статус праздника, когда ООН объявило 21 марта – международным днем Новруза. Для гостей павильона "Азербайджан" была подготовлена обширная культурная программа, позволяющая погрузиться в мир азербайджанского гостеприимства и встречи весны. Также был организован праздничный концерт.