Компания-владелец производителя "Ессентуков" купила "Нарзан"

21 мар. 23:33

Компания "Аква инвест", которая владеет ООО "Холдинг аква" - единственным производителем минеральной воды "Ессентуки № 4" и "Ессентуки № 17", купила 100% активов группы компаний "Нарзан". Об этом рассказали в пресс-службе "Холдинг аква".

В сообщении отмечено, что согласие на сделку от Федеральной антимонопольной служба дала согласие на сделку.

"Одновременно с решением ФАС России выдала предписание в отношении компании "Нарзан-гидроресурсы" сохранять поставки минеральной воды для бальнеологических целей в санатории", - цитирует его ТАСС.

Управление брендом "Нарзан" и развитие продаж возьмет на себя группа компаний "Холдинг аква", обладающая позитивным опытом развития брендов на рынке упакованной питьевой воды, так что ее руководство рассчитывает на скорое восстановление рыночных позиций "Нарзана".