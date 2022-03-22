Известный футболист открыл на родине бар с двумя полями для мини-гольфа

22 мар. 5:33

Полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл открыл в Кардифе новый бар с полем для мини-гольфа Par 59.

Заведение распахнуло свои двери для жителей и гостей города 18 марта.

Отмечается, что Par 59 является результатом сотрудничества компании Бэйла Elevens Group и The DEPOT, одного из самых успешных развлекательных брендов Уэльса.

Заведение предлагает для своих посетителей большой бар с широким спектром напитков и закусок, а также два поля для мини-гольфа с девятью лунками.

Стоит добавить, что Гарет Бэйл – ярый поклонник гольфа.