Ставрополье отметит Всемирный день театра

22 мар. 1:34

В Ставропольском крае 27 марта будут отмечать Всемирный день театра, особая программа подготовлена в краевом театре кукол, сообщают организаторы.

Юных гостей и взрослых ждут с 19 часов на "Ночь театров", вход свободный.

По словам организаторов, в программе - творческий мастер-класс главного художника СКТК Ирины Уткиной, актрисы Марины Ефремовой по изготовлению куклы для домашних спектаклей. Будет работать и тематическая фотозона с декорациями лучших спектаклей.

"Самый главный сюрприз ждет зрителей в 20 часов. На большой сцене главный режиссер Игорь Каспаров представит авторский моноспектакль "Скупой рыцарь", - пишет "Ставропольская правда".