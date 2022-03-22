Свыше 500 соцобъектов появятся в Узбекистане

22 мар. 3:23

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев определил целевые параметры по числу сел и махаллей, где в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2022-2026 годах будут проводиться работы по строительству, ремонту и благоустройству.

До 2026 года в 2043 селах и махаллях пройдут строительные, ремонтные работы, а также работы по благоустройству.

В 2022 году запланировано строительство, реконструкция и ремонт в общей сложности 4057 объектов социальной сферы, включая 143 детсада, 265 школ, 137 медучреждений.

Соответствующие службы также улучшат 27,7 тыс км внутренних дорог, 18,6 тыс км систем питьевого водоснабжения, пишет Sputnik Узбекистан.

Помимо этого, планируется построить и отремонтировать 5 962 комплекса органов самоуправления граждан, рынков.

По всему Узбекистану протянут 5 284,2 км волоконно-оптических сетей связи, создадут 78 новых автобусных маршрутов.