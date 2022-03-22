Дагестан примет первый форум учителей

22 мар. 0:23

Первый форум учителей откроется в Дагестане 25 марта, он пройдет на базе исторического парка "Россия - моя история" в рамках объявленного в регионе Года образования, сообщил руководитель парка Тимур Велиханов.

По его словам, тема форума - мультимедийные образовательные технологии. Участниками мероприятия станут педагоги из муниципалитетов республики, а также учителя-победители и призеры конкурса профессионального мастерства "Учитель года России".

Велиханов также отметил, что в рамках форума состоятся тематические мастер-классы, лекции и экскурсии для участников.