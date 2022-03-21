В Ялте ждут повышения доходности пляжей

21 мар. 23:32

Глава Ялты Янина Павленко сообщила, что в этом курортном сезоне поступления в бюджет города от ялтинских пляжей могут серьезно увеличиться, - передает Крыминформ.

"В прошлом году от деятельности пляжей мы получили около 46 млн рублей. В этом планируем увеличить сумму в разы", - заявила Павленко.

По ее словам, этим летом планируется максимально задействовать "любые возможные территории для пляжей общего пользования", власти курорта намерены привлечь новых добросовестных арендаторов.

"Важно и качественно обслуживать пляжи для комфорта местных жителей и гостей города, и увеличить платежи в бюджет", – констатировала глава Ялты.