РЖД запустит "Жемчужину Кавказа" с 30 апреля

21 мар. 23:18

Круизный туристический поезд "Жемчужина Кавказа" начнет курсировать из Москвы с 30 апреля.

"Круизный поезд "Жемчужина Кавказа" снова в графике. Недельный вояж на туристическом поезде №930/929 "Жемчужина Кавказа" можно совершить с 30 апреля и до конца летнего сезона. С учетом пожеланий пассажиров маршрут поезда скорректирован. Теперь он проходит через Республику Адыгея и Кабардино-Балкарию. Отправляясь из Москвы, он сделает остановки в Майкопе, Нальчике, Грозном, Дербенте и Кисловодске", - сообщили в РЖД.

Оправляться поезд будет раз в неделю с Казанского вокзала Москвы по субботам и возвращаться обратно по пятницам.

В путешествие на Кавказ можно отправиться в вагоне купе, СВ и люкс.