Боррель: ЕС неделю не будет вводить новых санкций против России, но...

21 мар. 22:43

Европейский союз не собирается вводить новых антироссийских санкций в ближайшую неделю, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседаний Совета ЕС по иностранным делам и обороне, которые прошли в Брюсселе.

"Формальное введение санкций требует определенную процедуру, и не думаю, что на этой неделе будет формальное введение новых мер", - цитирует дипломата ТАСС.

В то же время Боррель выразил уверенность, что саммит ЕС, который пройдет 24-25 марта, рассмотрит возможности дальнейшего санкционного давления на Россию.