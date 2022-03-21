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Власти Ставрополья могут продлить курортный сбор

Власти Ставрополья могут продлить курортный сбор

Ставропольские депутаты краевой Думы предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора и после 2022 года, - сообщили в пресс-службе краевого парламента.

"Его предлагается продлить на пять лет - по 31 декабря 2027 года. Результаты эксперимента подтверждают эффективность его проведения в крае. За период 2018-2021 годов от уплаты курортного сбора в бюджет региона поступили свыше 935 млн рублей, а плательщиками сбора стали более 1,6 млн отдыхающих", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Курортный сбор позволил построить и отремонтировать на Ставрополье около 70 объектов, и продление его срока положительно повлияет на повышение доступности санаторно-курортного лечения за счет создания в Российской Федерации современного санаторно-курортного комплекса… Кроме того, по мнению законодателей, это повысит инвестиционную привлекательность и создаст дополнительные условия для привлечения частных инвестиций", - пояснили в парламенте.

Напомним, в эксперименте по взиманию курортного сбора с туристов в Ставропольском крае участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.

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