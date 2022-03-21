СМИ: Мировые сельскохозяйственные гиганты продолжают работу в России

21 мар. 22:18

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на давление со стороны США и Европы, требующих от них разорвать экономические связи с Москвой, - пишет обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.

Такие организации как Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland не прекращают продавать семена и обрабатывать урожай, хотя западные нефтяные компании и сети быстрого питания приостановили свой бизнес в России, - передает РИА Новости.

Также в России хотят остаться европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров, поскольку их продукция необходима гражданам, - говорится в статье.

Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием богатеющего населения планеты, и прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в этом регионе окажет серьезное влияние на мировые поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой продукции из государства с обширными плодородными землями влечет за собой нехватку еды для всего населения Земли, - подытожил Томас.