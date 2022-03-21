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Прикаспийские страны встречают праздник весны Новруз

Caspian News
Прикаспийские страны встречают праздник весны Новруз

Миллионы людей во всем мире встречают приход весны древним праздником Новруз в день весеннего равноденствия. Праздник с более чем 3000-летними корнями объединяет людей. Это прекрасная возможность провести время с друзьями и семьей, навестить родных и соседей, накрыть столы с национальными угощениями и поиграть в традиционные игры. Однако, несмотря на сходство, существует множество особенных традиций, характерных для различных этносов Каспийского региона, пишет Caspian News.

Азербайджан

Азербайджанцы отмечают этот праздник у себя дома из-за народного поверья, которое гласит, что человек, празднующий Новруз на открытом воздухе, весь год проведет в поездках вдали от дома. Традиционный праздничный стол со своеобразными блюдами и выпечкой, вероятно, один из главных атрибутов Новруз байрама в Азербайджане. Такая выпечка, как пахлава, шекербура, гогал и бадамбура, а также национальные версии плова, приготовленные с рисом, - обязательны. Хонча ставится в центром праздничного стола - это поднос с выпечкой, различными орехами, сухофруктами, конфетами и крашеными яйцами, который привлекает и детей, и взрослых. Самани, зеленые ростки семян пшеницы - традиционные символы Новруза, олицетворяющие возрождение природы.

Дети кладут свои головные уборы на соседский порог в надежде получить сладости. Различные обряды гаданий также считаются неотъемлемой частью празднования Новруза в стране. Не удивляйтесь, если встретите человека, подслушивающего у чужой двери - он действительно пытается услышать, о чем говорит хозяин дома, но без злого умысла. Если разговоры будут позитивными, со слушателем произойдут хорошие вещи, в противном случае грядут плохие дни. Прыжки через праздничный костер - одна из основных традиций. Согласно народным поверьям, тот, кто трижды перепрыгнет через костер и пожелает избавиться от проблем, боли и беды, может почувствовать, что желания исполняются в течение всего года.

Нынешний Новруз отмечается в Карабахском регионе Азербайджана второй раз после почти 30-летней оккупации. Празднование Новруза проходит во всех освобожденных регионах на фоне масштабных реставрационных и реконструкционных работ.

Казахстан

В эти дни казахстанцы также отмечают Наурыз мейрамы. Здесь проходят театрализованные представления, благотворительные акции, концерты, конкурсы и кулинарные ярмарки. Казахстанский праздничный дастархан (мечта любого гурмана) с его пловом, баурсаками (круглым или ромбовидным жареным тестом) и наурыз коже (особым супом). Казахи считают этот питательный суп символом изобилия. Несмотря на то, что каждая семья может приготовить его по-своему, классический рецепт Наурыз коже состоит из семи ингредиентов, включая воду, мясо, сорпу (бульон), крупы, молочные продукты, жир и соль. По словам казахов, попробовав этот суп впервые, важно не забыть загадать желание, так как оно сбудется.

Туркменистан

В Туркменистане существует традиция отмечать Новруз вместе и дарить друг другу подарки, так как считается, что этот праздник сближает людей. Людям нравятся спортивные соревнования, ярмарки, театрализованные представления, концерты, различные выставки и народные гуляния. Туркмены готовят традиционную шурпу из баранины и плов. Самым популярным развлечением в Туркменистане считаются скачки. Туркмены, которые очень гордятся своими ахалтекинцами, украшают животных дорогой сбруей и покрывают их элегантные туловища вышитыми попонами, когда выводят на соревнования. Праздничное меню в Туркменистане включает в себя блюда в основном из зерновых, молока и кисломолочных продуктов. Новрузярмасы (новогодняя похлебка) – праздничное блюдо по простому рецепту. Чтобы приготовить это блюдо, в кипящий мясной бульон нужно добавить толченые отборные зерна пшеницы и варить 3-4 часа до готовности. Гурманы могут добавить сушеные цукаты, черный молотый перец и различные специи.

Россия

Хотя Россия преимущественно православная, празднование прихода весны очень важно для некоторых народов, проживающих в России. Каждый год мусульманские общины с этническими тюркскими корнями, проживающие в Татарстане, Башкортостане и других регионах России, встречают начало весны грандиозной феерией. В Татарстане, расположенном в месте слияния двух крупнейших рек - Волги и Камы, тысячи людей, представляющих разные народы и диаспоры, обычно собираются на центральной площади столицы Казани, чтобы окунуться в массовые гуляния с серией концертов и другие развлекательные мероприятия. Если вы оказались в Казани, у вас есть шанс попасть на фестиваль плова. Гости обычно пробуют блюдо, голосуют за лучший рецепт, а повар получает приз - казан, который используется для приготовления этого блюда. Помимо плова, на праздник подают одно из главных блюд Новруза – сумаляк из пророщенных зерен пшеницы.

Иран

Для тех, кто живет в Иране, Новруз - первый день первого месяца Фарвардин. Чтобы отпраздновать этот день, иранцы расставляют на столах семь символических предметов, чьи персидские имена начинаются на букву "син" в персидском алфавите. Это сабзе (пшеница, ячмень, маш или ростки чечевицы, выращенные в блюде), саману (сладкий пудинг из зародышей пшеницы), сенджед (лох), серке (уксус), сиб (яблоко), сир (чеснок) и сомаг (сумах).

Фестиваль огня (Чахаршанбе Сури) - еще один новрузский обычай в Иране. Он проводится в последний вторник года. Во время фестиваля дети и взрослые прыгают через небольшие костры, пытаясь очиститься от зла и страданий. 13-й день иранского Нового года называется Сизда Бедар и знаменует собой конец почти двухнедельного празднования. Он проводится в основном на открытом воздухе, когда люди покидают свои дома, чтобы устроить пикник с семьей и друзьями.

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