Кубанского сыра будет больше

21 мар. 21:52

ООО "Южная сыроваренная компания" (Краснодарский край) планирует построить в регионе новый цех по производству сыров, что позволит существенно нарастить выпуск продукции, сообщает пресс-служба администрации региона.

Компания производит мягкие сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. Сырье поставляют кубанские фермеры, оборудование и упаковка - российские. Закваску для сыров закупали в Европе, но уже нашли отечественного производителя и сейчас тестируют его продукцию, - передает "Интерфакс".

Напомним, ООО "Южная сыроваренная компания" работает в регионе с 2016 года, выручка предприятия по итогам 2020 года составила 76 млн рублей.