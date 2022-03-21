Мишустин и Смаилов заявили о важности дальнейшего углубления интеграции в ЕАЭС

21 мар. 21:40

Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с казахстанским премьер-министром Алиханом Смаиловым. Такое сообщение опубликовано на сайте российского кабмина.

Премьеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реализации российско-казахстанских проектов в различных сферах.

"Михаил Мишустин и Алихан Смаилов отметили важность дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - отметили в кабмине РФ.