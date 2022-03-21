В Хунзахском заповеднике появились леопарды

21 мар. 21:38

Впервые за семь лет в объектив фотоловушки на территории природного парка "Хунзахский" в Дагестане попал переднеазиатский леопард, - сообщает сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"В начале марта 2022 года охотовед Хунзахского района при проверке фотоловушки природного парка "Хунзахский" обнаружил снимки переднеазиатского леопарда", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Последний раз леопард на территории Дагестана был заснят на камеру мобильного телефона жителем Тляратинского района в феврале 2015 года. "Несмотря на многочисленные слухи о наблюдении пятнистых кошек, доподлинных доказательств, к сожалению, не было", - добавили в фонде.