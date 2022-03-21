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СМИ: Московский завод Renault возобновил работу

СМИ: Московский завод Renault возобновил работу

Французская компания Renault сегодня возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве, - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя автоконцерна.

Ранее компания объявляла о приостановке производства на своем московском заводе с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, - передает РИА Новости.

Напомним, производственной площадкой в Москве Renault владеет с 2005 года. Это завод полного цикла, на котором производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

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