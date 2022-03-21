Умер раненный в драке член сельского Совета старейшин в Армении

21 мар. 21:18

Раненый в результате драки, перешедшей в стрельбу, в селе Лорут 24-летний член Совета старейшин села Туманян Эдгар Меликсетян умер, такое сообщение распространила партия "Республика" - именно от нее убитый и был избран членом Совета старейшин.

"С глубокой скорбью узнали о преждевременной кончине члена Совета старейшин общины Туманян Лорийской области Эдгара Меликсетяна", - цитирует сообщение Sputnik Армения.

Напомним, по данным shamshyan.com, Меликсетян был ранен накануне вечером: примерно в 19։30 между ним и 19-летним жителем Лорута Н. Матевосяном, вспыхнул конфликт. Отец Матевосяна, 43-летний мужчина, вступился за сына и выстрелил в его соперника. Отец и сын находятся в розыске.