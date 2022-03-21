Комитет ГД рекомендовал принять закон о налоговых льготах для месторождений нефти и газа на Каспии

21 мар. 20:59

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате одобрить в первом чтении законопроект о расширении налоговых льгот для новых месторождений углеводородов на дне Каспия, изначально он был инициирован правительством РФ.

В законопроекте идет речь о донастройке налогового режима для новых морских месторождений.

На сегодня льготный режим налогообложения и таможенно-тарифного регулирования при разработке новых морских месторождений действует в отношении новых морских месторождений во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе либо в российской части дна Каспия, причем начало промышленной добычи углеводородов на них приходится на период после 1 января 2016 года.

"Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами", - цитирует пояснительную записку к законопроекту ТАСС.

Рассматриваемый законопроект предполагает распространение действия налогового режима для новых морских месторождений на морское месторождение, промышленная добыча углеводородного сырья на котором началась до 1 января 2016 года и которое находится полностью в границах российской части дна Каспия.