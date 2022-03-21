Североосетинские бойцы ММА смогут выступать во Франции

21 мар. 20:51

Североосетинская академия единоборств Alania MMA и основатель MMA Factory Paris Фернандо Лопес заключили договор, согласно которому бойцы смешанного стиля (ММА) из Северной Осетии смогут выступать и тренироваться во Франции, - сообщил основатель академии Георгий Дзгоев.

"Мы договорились о развитии и продвижении спортсменов. Теперь у осетинских спортсменов появился шанс заявить о себе на международной арене", - рассказал Дзгоев, передает ТАСС.

Первый двухнедельный сбор прошел в начале марта: тренировки на базе MMA Factory Paris провели осетинские спортсмены Сослан Джанаев, Заурбек Сабанов и Герман Кокаев.

"Для нас это прорыв: это дает нам возможность выступать и покорять Европу, а дальше и весь мир. Более того, для нас это очередной этап покорения Европы с возможностью выступать в таких лигах, как UFC и Bellator", - отметил Дзгоев.