России и Беларуси могут отказать в членстве в ЮНЕСКО

21 мар. 20:38

Литва намерена выступить с предложением о приостановке в связи с событиями на Украине членства Российской Федерации и Беларуси в ЮНЕСКО: проект соответствующей резолюции зарегистрирован сегодня в секретариате Сейма (парламента) балтийской республики председателем парламентского комитета по культуре Витаутасом Юозапайтисом.

Действия России в отношении Украины "являются грубым нарушением международного права и принципов хартии ООН, создают угрозу безопасности и стабильности в Европе и во всем мире, противоречат миссии и ценностям ЮНЕСКО", - сказано в документе, передает ТАСС.

Полномочные структуры должны добиваться приостановки участия РФ и Белоруссии в комитетах ЮНЕСКО, межправительственных советах и программах в области культуры, образования, науки и информационной политики, - потребовал председатель комитета Сейма.

Обсуждение и голосование по проекту резолюции намечено на завтра.