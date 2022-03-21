"Приора" сбила пассажирку маршрутки в Назрани

Автомобиль выехал на обочину и сбил женщину-пешехода в Назрани, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.
ДТП случилось 17 марта на ул. А. Тутаевой. Водитель Lada Priora, чтобы избежать столкновения с остановившейся для высадки пассажиров "Газелью", выехал на обочину и сбил женщину, вышедшую из этого микроавтобуса.
С травмами пострадавшая была госпитализирована в реанимацию.
На водителя легкового автомобиля составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.