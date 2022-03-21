"Приора" сбила пассажирку маршрутки в Назрани

21 мар. 20:33

Автомобиль выехал на обочину и сбил женщину-пешехода в Назрани, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ингушетии.

ДТП случилось 17 марта на ул. А. Тутаевой. Водитель Lada Priora, чтобы избежать столкновения с остановившейся для высадки пассажиров "Газелью", выехал на обочину и сбил женщину, вышедшую из этого микроавтобуса.

С травмами пострадавшая была госпитализирована в реанимацию.

На водителя легкового автомобиля составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ.