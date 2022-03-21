Европейские Русские дома уходят в онлайн

21 мар. 20:18

Представительства Россотрудничества (Русские дома) в европейских столицах вынужденно перейлут на дистанционный онлайн-режим работы, чтобы обеспечить себе безопасность, - рассказал руководитель агентства Евгений Примаков.

"Русские дома в Европейском союзе переходят в режим онлайн-работы. Это связано с обеспечением безопасности всех сотрудников представительств", - подчеркнул он, передает ТАСС.

В то же время закрытие Русских центров науки и культуры в Европе "не планируется": "Пусть наши партнеры отменяют Пушкина, Чайковского, ...мы в этом им помогать не будем", - добавил он.