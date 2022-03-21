Иран создал собственные дальние боевые БПЛА и противотанковые ракеты

21 мар. 19:52

Власти Ирана объявили о создании собственных боевых дронов большой дальности и противотанковых ракет.

"До 3 хордада (24 мая) будут публично показаны боевые БПЛА большой дальности и противотанковые ракеты. Эти дроны способны выполнять специальные задачи в разных климатических зонах. Также будут представлены общественности различные противотанковые ракеты, оснащенные современными системами наведения", - цитирует командующего сухопутными войсками армии Исламской Республики генерала Киюмарса Хейдари агентство ISNA.

Большая часть сухопутных войск Ирана сосредоточена на границах, - отметил генерал, добавив: "Наши враги за 43 года, прошедшие после исламской революции 1979 года, неоднократно пытались применить против нас ту или иную тактику, но неизменно терпели поражение. Как воин этой земли я советую им прекратить враждебные действия против ИРИ".