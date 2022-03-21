Общественная палата: WhatsApp должен быть заблокирован

21 мар. 19:37

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий признанной в России экстремистской американской компании Meta, необходимо заблокировать в России вслед за соцсетями Facebook и Instagram. Такое мнение выразил глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

"Мы в палате не видим логики в том, что из-под этого регулирования выпал WhatsApp, его тоже нужно заблокировать. Нам звонят на горячую линию по защите прав пользователей сети Интернет в палату люди и спрашивают, почему так? Но ведь вся корпорация Meta признана экстремистской, а WhatsApp - это их продукт", - пояснил он ТАСС.

Малькевич уточнил, что, хотя WhatsApp представляет собой мессенджер, а не социальную сеть, в нем все равно распространяется множество фейков, так смысла делать для него исключение нет.

Член ОП РФ напомнил, что как у Facebook, так и у WhatsApp существуют аналоги, так что ценность их невысока.