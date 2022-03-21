На Эльбрусе ищут пропавшего сноубордиста

21 мар. 19:34

Кабардино-балкарские спасатели вышли на поиски сноубордиста, который пропал на Эльбрусе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по КБР.

"Сегодня в 17:20 мск поступила информация, что на горе Эльбрус в районе скал Пастухова (высота около 4700 м) начались поисково-спасательные работы. Сноубордист поднялся вверх на ратраке и с 12 часов дня не выходит на связь", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В поисково-спасательных работах участвуют шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, - говорится в сообщении.