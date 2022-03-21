Россиян не будут признавать экстремистами за использование запрещенных Facebook и Instagram

21 мар. 19:17

Россиян, пользующихся Facebook и Instagram, которые принадлежат запрещенной в РФ организации Meta, не будут признавать экстремистами. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По ее словам, как поступить со своими аккаунтами в запрещенных соцсетях, российские пользователи решат сами, принуждать удалять их не планируется.

"Никто не будет признан экстремистом в случае их использования, судебным решением не предусмотрена ответственность за пользование сервисами Meta. Рядовым пользователям, если они будут продолжать пользоваться площадками, никакой ответственности не грозит", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, сегодня Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих американской Meta, экстремистской, запретив их работу в России.