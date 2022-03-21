Главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили Украину и Йемен

21 мар. 19:19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел телефонную беседу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которой проинформировал коллегу о ходе российской специальной операции по защите Донбасса и переговорах с представителями украинских властей, - сообщает МИД РФ.

"Лавров подробно информировал Фейсала Бен Фархана о ходе российской специальной военной операции по защите республик Донбасса и мирных переговорах с представителями украинских властей. Были особо подчеркнуты усилия, предпринимаемые Россией для обеспечения безопасности мирного населения при решении поставленных задач по демилитаризации и денацификации этой страны", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений с акцентом на задачи практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд в октябре 2019 года. Также министры обсудили текущую региональную проблематику, в том числе ситуацию в Йемене. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.