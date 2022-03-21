Грузинским фермерам помогут создать овощехранилища

21 мар. 18:59

Правительство Грузии начинает реализацию новой программы поддержки фермерских кооперативов. Об этом министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.

По словам главы ведомства, учитывая происходящие в регионе события, важно поддержать рост производства сельскохозяйственной продукции, чтобы увеличить самообеспеченность страны, передает "Sputnik Грузия".

Шамгалия подчеркнул, что власти возьмут на себя до 80% финансирования создания овощехранилища. Он пояснил, что выращивающие овощи фермеры смогут объединиться, образовать кооператив и в случае удовлетворения требованиям программы получат от государства грант в размере максимум 80% от общей стоимости проекта и не более 450 тыс лари.

Речь идет о софинансировании хранилища и холодильного оборудования для овощей и картофеля вместимостью 500 тонн.