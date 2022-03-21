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Грузинским фермерам помогут создать овощехранилища

Грузинским фермерам помогут создать овощехранилища

Правительство Грузии начинает реализацию новой программы поддержки фермерских кооперативов. Об этом министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия на брифинге после заседания правительства.

По словам главы ведомства, учитывая происходящие в регионе события, важно поддержать рост производства сельскохозяйственной продукции, чтобы увеличить самообеспеченность страны, передает "Sputnik Грузия".

Шамгалия подчеркнул, что власти возьмут на себя до 80% финансирования создания овощехранилища. Он пояснил, что выращивающие овощи фермеры смогут объединиться, образовать кооператив и в случае удовлетворения требованиям программы получат от государства грант в размере максимум 80% от общей стоимости проекта и не более 450 тыс лари.

Речь идет о софинансировании хранилища и холодильного оборудования для овощей и картофеля вместимостью 500 тонн.

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