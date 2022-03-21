У ЕС появилась стратегия безопасности и обороны

21 мар. 18:41

Страны ЕС одобрили первую в истории общую стратегию Евросоюза в области безопасности и обороны "Стратегический компас", заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"ЕС только что одобрил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС стал настоящим геополитическим игроком в областях безопасности и обороны вместе с НАТО", - написал он в Twitter, передает РИА Новости.

Окончательное утверждение стратегии ожидается на встрече лидеров Евросоюза 24-25 марта.



Предполагается, что программа "Стратегический компас" должна позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать Евросоюз и его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности в оборонной сфере.