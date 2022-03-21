Россия отказывается от переговоров с Японией по мирному договору

21 мар. 18:32

Москва прекращает переговоры по мирному договору с Токио из-за односторонних санкций, введенных японскими властями в связи с ситуацией на Украине. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

Кроме того, "принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами РФ и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года", указали в ведомстве.

Москва также отказывается от диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и блокирует продление статуса партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу у Японии.

В МИД подчеркнули, что ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам Токио ложится на власти Японии, которые сознательно предпочли антироссийский курс, а не развитие взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства.