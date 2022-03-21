Что не так с всеармянским фондом "Айастан"?

В истории всеармянского благотворительного фонда "Айастан", формально нацеленного на содействие экономическому развитию, были случаи как коррупции и криминала, так и военной пропаганды. Сейчас к нему все больше вопросов, пишет The National Interest.

Над Всеармянским фондом "Айастан", также известным среди армян как "Химнадрам", продолжают сгущаться тучи. Организация, созданная еще в 1992 году, призвана объединить живущих за рубежом представителей армянской диаспоры с их родной страной, и все это делается ради сбора денег для поддержки экономического развития самой Армении. В целом за время существования фонда около миллиона граждан Армении тем или иным образом воспользовались привлеченными средствами в размере около $400 млн.

"Айастан" был активен осенью 2020 года во время 44-дневной войны. Этот год оказался для фонда одним из самых успешных за всю историю: во время телемарафонов было собрано чуть менее $200 млн. Около 750 тысяч человек из США, Европы, Австралии и других частей мира сделали пожертвования в фонд помощи армянам. Несмотря на то, что в уставе фонда четко указано, что правительство Армении не может быть прямым получателем средств, около 60% собранной суммы было перечислено прямо в государственный бюджет, чтобы покрыть "экстренные расходы".

Однако когда война закончилась, эмоции уступили место рациональности, и те, кто перечислил средства, попыталась узнать, на что были потрачены эти $200 млн. После завершения войны этот вопрос вышел за рамки простого любопытства и стал предметом политического шантажа. Оппозиция, в том числе и бывший президент Армении, член Совета попечителей фонда "Айастан" Роберт Кочарян, обвиняет нынешнее правительство Армении в растрате финансов и хищениях.

Чтобы положить конец спорам, другой бывший президент Армении Армен Саркисян призвал провести независимый аудит расходов средств фонда и предложил вернуть все пожертвования, если проверка выявит нарушения. С этим предложением согласился исполнительный директор фонда Айкак Аршамян. Однако результаты аудита так и не были обнародованы. Кроме того, Аршамян считает, что претензии были искусственно политизированы, утверждая, что атаки на "Химнадрам" проводились с использованием "армии онлайн-троллей".

"Послужной список" растрат

Несмотря на заявления фонда о том, что он не имеет никакого отношения к политике, факты говорят о другом. "Айастан" был связан с политикой с самого момента создания. Когда фонд был основан в 1992 году, его возглавляла Манушак Петросян, ближайшая соратница бывшего президента Левона Тер-Петросяна. Не только личные связи Петросян с президентом или одновременный с ним уход в отставку сделали ее знаменитой: богатство, которое она каким-то образом накопила за шесть лет своего правления, включая целый ряд роскошных домов, магазинов и ресторанов, которые ей удалось приобрести - попало в поле зрения СМИ. Вдобавок ко всему, связи Петросян с фондом не закончились с ее отставкой. Покинув "Химнадрам", она основала строительную компанию "Спектр", которой впоследствии фонд передал подряд на строительство центра детского творчества в Гюмри.

Когда Раффи Ованнисян - армянин, возглавлявший молодежное крыло Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" в Калифорнии, - был назначен новым исполнительным директором фонда, ему было поручено наладить отношения между дашнаками из диаспоры и правительством Армении, которые при Тер-Петросяне ухудшились. В интервью Azg Daily в 1999 году Ованнисян признал политизацию фонда, прямо заявив, что "конечно, определенная доля политизации была". Он даже привел конкретный пример того, как такая политизация мешала армянам диаспоры реализовывать проекты. Несколько лет назад греко-армянская община собрала $300 тысяч для Армении. Пожертвование постоянно откладывалось по политическим причинам.

Ситуация с фондом "Айастан" выходит за рамки его пристрастности; это также вопрос того, на что потрачены пожертвованные средства. Например, в 2007 году "Химнадрам" профинансировал строительство клуба виндсерфинга в гостиничном комплексе "Голубой Севан", расположенном на озере Севан. По совпадению, курорт принадлежит Белле Кочарян, жене бывшего президента Роберта Кочаряна. Фонд также оплатил приобретение необходимого объекту оборудования. Что сейчас ставится под сомнение, так это то, что бюджет строительства клуба официально объяснялся фондом совсем по-другому. Можно даже предположить, насколько личное увлечение Кочаряна виндсерфингом повлияло на строительство такого центра.

Других случаев ненадлежащего использования средств предостаточно. После телемарафона фонда в 2013 году выяснилось, что для поддерживаемого Арменией сепаратистского режима в Карабахе были приобретены служебные автомобили люкс-класса, а также были выплачены банковские кредиты людей, связанных с режимом. Ара Варданян, еще один исполнительный директор фонда, был арестован в 2018 году Службой национальной безопасности Армении (СНБ) по подозрению в растрате и неправомерном использовании средств. По данным СНБ, Варданян признался, что делал ставки в онлайн-казино с банковской карты фонда с лимитом в 20 млн драмов (около $41500). Затем он пополнил счет карты за счет пожертвований. После чего, по его собственным показаниям, Варданян положил на карту уже личные средства, чтобы скрыть пропажу денег.

Таким образом, стоит вопрос потенциального отмывания денег. По уклонению от уплаты налогов Армения с ежегодным объемом черного рынка около $300 млн занимает чуть ли не лидирующие позиции, и Карабах, который находился в серой зоне законодательства и где международная инспекция была невозможна на протяжении десятилетий, долгое время были убежищем для обширной деятельности "Айастан" по отмыванию денег.

Причем филиалы фонда в шестнадцати странах освобождены от налогов, поскольку относятся к благотворительной организации. В течение многих лет некоторые армянские олигархи вовсю пользовались статусом организации, не подлежащий налогообложению.

Журналисты разоблачили один такой случай. Инвесторы намеревались построить гостиницу в Карабахе. Учитывая тяжелое экономическое положение непризнанной республики, это была опасная затея. Сделку они реализовали следующим образом: инвесторы пожертвовали крупную сумму денег всеармянскому фонду "Айастан" в США и получили ее в Карабахе; фонду они оставили определенный процент, который был значительно меньше суммы подоходного налога, который им пришлось бы платить США.

"Айастан" в Карабахе

Карабах, который является международно признанной территорией Азербайджана, но был оккупирован армянскими вооруженными силами до осени 2020 года, находился в самой гуще тридцатилетней деятельности фонда. "Айастан" профинансировал строительство двух автомагистралей, соединяющих Армению и Карабах: одна проходит через Шушинский и Лачинский районы Азербайджана, а другая - через Кельбаджарский район. Также было заасфальтировано несколько других дорог в Карабахе, в том числе автомобильная трасса, проходящая вдоль русла реки Араз и ранее использовавшаяся в основном для перевозки наркотиков и оружия.

Хотя эти дороги якобы выгодны для всех, поскольку облегчают перемещение людей и товаров в обоих направлениях, они также были призваны обеспечить фактическое объединение Армении и Карабаха в единое экономическое пространство. То есть, эти дороги способствовали фактической аннексии Арменией международно признанных азербайджанских территорий.

Кроме того, есть военно-стратегические последствия этих проектов. После победы Армении в первой карабахской войне в 1994 году армянские вооруженные силы, столкнувшиеся с многочисленными проблемами тылового обеспечения во время войны, начали строительство дорог в контролируемых ими районах, которые в первую очередь предназначались для использования в военных целях. Именно "Химнадрам" финансировал строительство большей части этих дорог: второй, третий, пятый, шестой, седьмой, шестнадцатый и семнадцатый телемарафоны фонда были посвящены сбору средств на строительство дорог, и таким образом было собрано около $67 млн.

Однако действия "Айастан" в Карабахе не ограничиваются строительством дорог. В рамках проекта по заселению сел Карабаха спонсировалось незаконное переселение в регион. Тот факт, что были предприняты усилия по заселению, особенно в тех местах, где исторически проживали азербайджанцы, свидетельствует о том, что проект был чем-то большим, чем просто предоставление жилья бездомным: целью было предотвращение возвращения азербайджанцев в свои дома, создание новой демографической ситуации и представление этого как свершившегося факта.

Куда делись деньги?

Учитывая многолетние усилия "Химнадрам" в Карабахе, которые де-факто были направлены на укрепление военной оккупации Армении и воспрепятствование реализации мирных предложений, поддержанных международным сообществом, разумно задаться вопросом, как именно были потрачены пожертвования фонда, собранные во время Карабахской войны 2020 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пожертвования "Айастан" правительству Армении покрыли примерно половину военных расходов правительства - опять же, шаг сомнительной законности, который прямо противоречит уставу фонда. В ответ на вопросы СМИ министр финансов Вазген Арутюнян заявил, что его министерство курировало направление денежных средств через различные правительственные ведомства для оказания медицинской помощи военнослужащим и поддержания жизненно важной инфраструктуры на протяжении всей войны.

Предыдущая деятельность фонда, а также высказывания Пашиняна и Арутюняна не позволяют поверить в то, что "ни один цент, собранный фондом, не был потрачен на военные цели". Если "примерно половина" военных расходов Армении покрывалась международными пожертвованиями, то часть из них, вероятно, была связана не только с закупкой военной техники, но и с содержанием баз дислокации армянских артиллерийских войск, которые во время войны обстреливали азербайджанские города, а также ремонтных заводов, ремонтировавших поврежденную военную технику.

Если будет доказано, что благотворительные деньги использовались для финансирования военных действий, тогда может возникнуть вопрос об освобождении "Айастан" от налогов в нескольких правовых юрисдикциях. Многолетние исследования показали, как американские благотворительные организации обманывали людей и даже собирали пожертвования для террористических организаций. Таким образом, нет ничего странного в том, чтобы предположить, что безналоговый статус фонда "Айастан" позволил различным заинтересованным группировкам получать деньги от людей, живущих в различных странах, в первую очередь США, которые в конечном итоге использовались как для поддержки интересов определенных групп, так и в военных целей, включая военные преступления, избегая проверок.

Сегодня многие хотят узнать, как были использованы средства "Айастан". И если судить по прошлой деятельности фонда, то ответы скорее всего, будут не только неловкими, но и неприемлемыми с точки зрения закона и морали.