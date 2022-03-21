СМИ: В России возможен новый всплеск коронавируса

21 мар. 18:34

В скором времени Россия может столкнуться со всплеском варианта коронавируса BA.2, известного как "стелс-омикрон", - заявил иммунолог Николай Крючков, пишут "Известия".

Баланс между высоким уровнем заразности этой разновидности SARS-CoV-2 и уровнем противоэпидемических мер остается достаточно хрупким, что может привести к вспышке "стелс-омикрона", - читает медик, передает РИА Новости.

"К концу весны - началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. Весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как "омикрон", но весьма заметным", - рассказал Крючков.