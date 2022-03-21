Упаковки Amcor в России будет меньше

21 мар. 18:18

Международная компания по производству упаковки для продуктов питания и личной гигиены Amcor сокращает свою деятельность в России и приостанавливает инвестиции в развитие производства.

"После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы сократим нашу деятельность там (в России) путем… приостановки новых проектов и инвестиций; прекращения экспорта из страны как можно скорее", - говорится в заявлении главы Amcor Рона Дели, передает РИА Новости.

Amcor ведет бизнес в России более 20 лет – в стране работает три предприятия компании, которые обеспечивают 2-3% от общего объема ее продаж.