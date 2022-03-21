РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мужчина облил кислотой взрослых и школьника в Подмосковье

Мужчина облил кислотой взрослых и школьника в Подмосковье

Неизвестный злоумышленник облил кислотой женщину и мужчину в Домодедово, брызги попали на идущего мимо школьника, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Подмосковью.

Преступление было совершено сегодня, пострадавшие госпитализированы с ожогами разных частей тела.

Предварительно установлено, что преступник выплеснул серную кислоту в лицо мужчине и женщине. Жидкость случайно попала на кисти рук мальчика, проходящего мимо.

Идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идут поиски агрессора.

965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version