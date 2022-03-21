Транскам закрылся из-за снегопада и лавинной опасности

21 мар. 17:49

Дорожные службы закрыли движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"Транскавказская магистраль закрыта для всех видов автотранспорта с 17:00 мск в связи со снегопадом на территории Южной Осетии и Северной Осетии, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о закрытии движения всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге с 18 марта.

Напомним, Транскавказская автомагистраль – единственная дорога, которая соединяет Россию и Южную Осетию.