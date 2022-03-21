Вспыхнувший бензовоз закрыл трассу М-4 "Дон"

21 мар. 17:36

Сегодня днем в Чертковском районе Ростовской области на трассе М-4 "Дон" вспыхнул бензовоз, дорожным службам пришлось перекрыть движение в обоих направлениях, - сообщил представитель управления ГИБДД России по региону.

Бензовоз и два грузовика столкнулись на 796-м километре трассы М-4 "Дон"Два большегруза загорелись на площади 25 кв м, однако угрозы взрыва не было, - сообщили в областном МЧС, передает РИА Новости.

Последствия ДТП ликвидировали 24 человека и восемь единиц техники.

Сейчас движение остановлено уже в обоих направлениях, к счастью, обошлось без пострадавших, - рассказал представитель ГИБДД.