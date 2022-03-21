Послу США в РФ вручили ноту протеста и сделали демарш

21 мар. 17:36

Посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста "в связи с недавними неприемлемыми высказываниями" президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва", - отметили в МИД.

Кроме того, американский дипломат был предупрежден о том, что реализуемые против Москвы враждебные меры "получат решительный и твердый отпор".