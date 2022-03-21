В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отпраздновали Новруз Байрам

21 мар. 17:25

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ состоялись праздничные торжества, посвященные празднику Новруз Байрам - традиционному празднику весны, земли и пробуждения природы. Новруз – новый год по астрономическому солнечному календарю, день весеннего равноденствия. В переводе с персидского языка Новруз означает "новый день" и символизирует возрождение человека и природы, начало новой жизни, объединение людей перед началом грядущего года. Новруз Байрам является одним из самых древних, любимых и веселых праздников и широко отмечается в Азербайджане, Иране, Турции, Узбекистане, Афганистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Албании, Киргизии, Македонии.