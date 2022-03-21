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Вакцину "Спутник Лайт" будет выпускать индийская Hetero Biopharma

Вакцину &quot;Спутник Лайт&quot; будет выпускать индийская Hetero Biopharma

Первая индийская фармацевтическая компания - Hetero Biopharma - получила разрешение на производство и продажу однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - сообщили в ее руководстве.

"Hetero, всемирно известная фармацевтическая организация, объявила сегодня, что ее подразделение биологических препаратов Hetero Biopharma получило одобрение Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств на производство для продажи (вакцины) "Спутник Лайт" с ограниченным использованием в чрезвычайных ситуациях в Индии", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

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